Fußball-Landesklasse 2: Am Donnerstag setzte sich der Gastgeber Osterweddinger SV vor 85 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem souveränen 6:0 (3:0) durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). In Minute 11 schoss Rico Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Bastian Falkenberg den Ball ins Netz (16.).

2:0 Vorsprung für Osterweddinger SV – 16. Minute

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Bereits fünf Spielminuten später konnte Nölle (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 6:0 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Barkowski, Falkenberg, Iser, Müller (63. Gebhardt), Reuter (75. Treusch), Schulze, Nölle, Hübler (46. Magel), Nakoinz, Koch (85. Suchanek)

SV Eintracht Gommern: Werban – Hübener, Werban (46. Adelheim), Thiem, Schulz, Sindermann, Randel (82. Boin), Schmidt, Kunitschke, Napiontek, Hoppe

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85