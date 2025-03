Der Osterweddinger SV sicherte sich am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 3:2 (0:2)-Heimsieg gegen den SV Irxleben.

Sülzetal/MTU. Der Osterweddinger SV und der SV Irxleben haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 3:2 (0:2). Osterwedding – Irxleben: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (0:2).

Bereits kurz nach Kick-Off schoss Robin Sanne das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jeremy Nordt den Ball ins Netz (10.).

10. Minute: Osterweddinger SV 0:2 im Hintertreffen

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Osterweddinger SV musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Irxleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Rau. Osterwedding war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 11 schoss und traf (58.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten vier Minuten legte das Team von Sven Sablotny nach und netzte ein weiteres Mal ein (62). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 19

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tom Robin Koch (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Osterweddinger Elf erzielen (80.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Irxleben

Osterweddinger SV: Helmholz – Embach, Mörig (90. Weber), Müller (90. Treusch), Herrmanns (74. Dziobek), Iser, Schulze, Barkowski, Nakoinz, Koch, Magel

SV Irxleben: Schulze – Dethlefsen, Schwenke, Partsch, Köhler, Rolle, Hartmann, Nordt (73. Fricke), Stier (87. Haupt), Sanne, Schwenke (29. Conradi)

Tore: 0:1 Robin Sanne (2.), 0:2 Jeremy Nordt (10.), 1:2 Philipp Nakoinz (58.), 2:2 Philipp Nakoinz (62.), 3:2 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 120