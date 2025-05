Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half der Germania Olvenstedt I am Samstag nicht, als sie sich vor 60 Fans mit 0:3 (0:1) gegen die SV Union Heyrothsberge verabschieden musste.

Das Spiel zwischen Olvenstedt und Heyrothsberge ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Marcus Schlüter (SV Union Heyrothsberge) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die Germania Olvenstedt I kassierte einmal Gelb (68.). Das zweite Tor konnten die Biederitzer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Schlüter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 28

Germania Olvenstedt I sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 70

Unmittelbar darauf gelang es Tom Raue, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu erweitern (72.). In Spielminute 76 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – SV Union Heyrothsberge

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Schröter, Sevcov, Müller, Münich (62. Nuraj), Elling (46. Frank), Puchowka, Wirdel, Mucke, Neumann

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Kloska, Taube, Schäfer, Sensenschmidt (61. Thorand), Raue, Schlüter (72. Hrachowitz), Gropius, Voelckel, Hanke, Wöhler

Tore: 0:1 Marcus Schlüter (14.), 0:2 Marcus Schlüter (70.), 0:3 Tom Raue (72.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Neo Bergmann, Thomas Lehmann; Zuschauer: 60