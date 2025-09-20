Der MSC Preussen errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 15 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Magdeburg/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Tonschacht haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Illia Kompaniiets (MSC Preussen) netzte überraschend noch in der in der 7. Minute der Nachspielzeit ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

MSC Preussen in Minute 90+10 2:0 in Führung

Nach wenigen Momenten gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (90.+10). In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Dervishaj, Kulinich, Gjoci (64. Volkmer), Tischer (46. Norenko), Farho (46. Kompaniiets), Hussen Gahdo (64. Al Mori), Chebli (85. Kidw), Jibril, Haxhiu, El Zayat

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (85. Batal), Stridde (90. Heck), Skorsetz, Dreiling, Rathsack, Tamaan (59. Lentz), Grzenda, Rittmeister, Zoll, Tilche (70. Seegers)

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15