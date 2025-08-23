Für den Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt endete das Duell mit der SV Union Heyrothsberge am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge endet mit Remis 0:0

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 haben 47 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SV Union Heyrothsberge verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu, Hildebrandt, Fischer, Reuper (73. Schulz), Alali Alhamad (89. Wald), Kutz, Oeding, Rohde, Simon, Niemann

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Peukert, Kloska, Wöhler, Raue, Fritz, Schulze, Schlüter, Schäfer, Vogel (61. Marth), Taube

; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47