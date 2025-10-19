Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber MSC Preussen gegen den SV Eintracht Gommern ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

In Minute 19 schoss Shahin Farho das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Maximilian Rose der Torschütze (66.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Schon fünf Minuten später konnte Ihab El Zayat (Preussen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Preussen erreichen (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Rezai (63. Volkmer), Al Mounif, Tischer, Hussen Gahdo, Dervishaj, Al Mori (63. Kompaniiets), Jahjah, Preuss, Farho (76. Kidw), El Zayat

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Randel, Schellbach, Hoppe, Rose, Sindermann, Schmidt, Hübener, Napiontek, Werban

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48