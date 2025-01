Am 7 Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SV Irxleben ein 1:0 (1:0)-Triumph über die TSG Grün-Weiß Möser I.

Irxleben/MTU. Im Sportpark am Wildpark haben 111 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Irxleben und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Gleich nach Anpfiff brachte Tim Ahlemann den Gastgeber in Führung (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 7

Die Börder haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Irxleben: Schulze – Sanne, Ahlemann, Schube (4. Wierstorf), Conradi (84. Fricke), Michael, Trabert (68. Stier), Nordt, Dethlefsen, Krause, Reich

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska, Rölke, Friedhoff (46. Karbe), Küllmey, Kloska (34. Preßler), Jentzsch, Sachs, Pilz, Rick, Rieche

Tore: 1:0 Tim Ahlemann (7.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Emil Uhde; Zuschauer: 111