Kein Punktgewinn für SV Irxleben: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 3:4 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Eintracht Gommern einstecken.

Irxleben/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Irxleben und der SV Eintracht Gommern am Samstag 3:4 (0:1) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Dominic Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Eintracht Gommern kassierte zweimal Gelb (32.). Das Gegentor konnten die Börder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Robin Sanne den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Irxleben gegen SV Eintracht Gommern – Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (51.), gefolgt von Tim Ahlemann (SV Irxleben) in Minute 58, 60 und Willi Hoppe (SV Eintracht Gommern) in Minute 85. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Gommern noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Engel (Gommern) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Gommeraner Elf erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – SV Eintracht Gommern

SV Irxleben: Thomas Matthies – L. Schwenke (69. Kanning), Ahlemann, Michael, Reich, Dethlefsen, Conradi (46. S. Schwenke), Pollmer, Trabert (75. Köhler), Krause, Sanne

SV Eintracht Gommern: Bellach – Arndt (83. Tuente), Bea, Tuente, Schellbach (90. Adelheim), Randel, Hoppe (90. Baumbach), Sindermann, Engel, Hübener, Kunitschke

Tore: 0:1 Dominic Engel (6.), 1:1 Robin Sanne (47.), 1:2 Tom Sindermann (51.), 2:2 Tim Ahlemann (58.), 3:2 Tim Ahlemann (60.), 3:3 Willi Hoppe (85.), 3:4 Dominic Engel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Carlo Sebastian Dattko; Zuschauer: 152