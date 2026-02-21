Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den SV Groß Santersleben I einstecken.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Sascha Sommer. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Groß Santersleben beobachten.

Wojciech Radoslaw Banas (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen (40.). In Minute 44 leisteten die Hausherren sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Yul Kilian Boeke den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

44. Minute: Magdeburger SV Börde 0:2 im Hintertreffen

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Fritsch (60. Lange), Wesemeier, Müller, Boeke (67. Brussig), Schüßler, Gallert (72. M. Rebone), Rhode, Blümel, L. Rebone, Wolff

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus (88. Desale), Banas, Tafere (86. Alicke), Ilijoski, Adjioski, Qorbani, Eftindjioski (74. Al Houri), Madaus, Otto (90. Hahn), Kitanoski

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15