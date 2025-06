Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Zukunft Magdeburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Eintracht Gommern. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 37 Zuschauern mit 1:6 (0:3).

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Sven Hoffmeister hat am Samstag vor 37 Zuschauern auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 ganze sechs Tore kassiert. Das Spiel endete 1:6 (0:3).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Dominic Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Bea den Ball ins Netz (22.).

FC Zukunft Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – 22. Minute

Der Siegeszug der Gommeraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Florian Sprengler im gegnerischen Tor. Engel traf gleich mehrmals – in Minute 29 und 51, Arndt in Minute 64 und Niclas Randel in Minute 71. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Spieler Nummer 9 (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SV Eintracht Gommern

FC Zukunft Magdeburg: –

SV Eintracht Gommern: Bellach – Hoppe, Werban (67. Werban), Randel, Thiem, Arndt (82. Baumbach), Bea, Schmidt, Hübener, Engel (67. Von Saleski), Napiontek (46. Tuente)

Tore: 0:1 Dominic Engel (7.), 0:2 Philipp Bea (22.), 0:3 Dominic Engel (29.), 0:4 Dominic Engel (51.), 0:5 Philipp Arndt (64.), 0:6 Niclas Randel (71.), 1:6 (82.); Schiedsrichter: Maximilian Soppa (Magdeburg); Assistenten: Maik Damm, Stefan Klose; Zuschauer: 37