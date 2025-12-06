Der TSV Niederndodeleben hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:2 (0:1).

Irxleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Felix Narr. Der Trainer von Niederndodeleben musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Möser beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Willi Küllmey das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TSV Niederndodeleben hinkt 0:2 hinterher – Minute 90+5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Niederndodeleben steckte dreimal Gelb ein. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

In der Nachspielzeit nutzte die TSG Grün-Weiß Möser I noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Kevin Kloska (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 2:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. Die Niederndodelebener sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott, Dreiling, Ahlemann, Biermanski, Komorous (68. Bergmann), Frank, Müller (72. Farkas), Bittner, Gottschalk, Lüddeckens

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rick, Kloska, Rieche (68. Friedhoff), Küllmey, Kloska, Pilz, Moratschke (87. Fähse), Thiele, Nord (55. Eickhoff), Jentzsch

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104