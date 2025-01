Magdeburg/MTU. Vor 51 Zuschauern hat sich das Team von Sascha Döring mit 1:3 (0:1) gegen Niegripp eine Niederlage eingestehen müssen.

Niklas Heisinger (SG Blau-Weiß Niegripp) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Germania Olvenstedt I kassierte zweimal Gelb (50.). Die SG Blau-Weiß Niegripp hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Seidelt. Die Burger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Steven Peseke der Torschütze (67.).

Germania Olvenstedt I sieht sich 0:2 im Rückstand – 67. Minute

Es sah nicht gut aus für Olvenstedt. Aber dann musste der SG Blau-Weiß Niegripp auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Philipp Sevcov nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die Germania Olvenstedt I kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Maximilian Kramer (Niegripp) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 1:3 verließen die Burger den Platz als Sieger. Die Germania Olvenstedt I rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – SG Blau-Weiß Niegripp

Germania Olvenstedt I: Osada – Komrowski, Otto (72. König), Neumann, Metzger (85. Nuraj), Müller (78. V. Elling), Sevcov, Puchowka (65. Frank), D. Elling, Hallbauer, Meinecke

SG Blau-Weiß Niegripp: Niegengerd – Blum (76. Schuh), Eschner, Heisinger, Enke (87. Endert), Peseke, Provenzano (81. Endert), Beinarovics, Kramer, Lindenblatt, Hennig

Tore: 0:1 Niklas Heisinger (40.), 0:2 Steven Peseke (67.), 1:2 Philipp Sevcov (77.), 1:3 Maximilian Kramer (89.); Zuschauer: 51