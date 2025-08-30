Mit einer Niederlage für den Magdeburger SV Börde endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 1:2 (1:2).

Magdeburg/MTU. Die Partie zwischen dem Magdeburger SV Börde und dem SV Seilerwiesen Magdeburg hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:2) für sich.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Kai Rathsack erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Magdeburger SV Börde und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 29

Kurz vor dem Pfiff konnte Daniel Stridde (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (42.). Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Johne (59. Wesemeier), T. Wolff, Berlin, Horstkötter (61. Fritsch), Rhode, Müller, Boeke (83. Köhler), Blümel, M. Wolff, Gallert (74. Lange)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Meyer (46. Buschmann), Kühn, Rittmeister, Skorsetz, Grzenda, Stridde, Rathsack, Zoll (81. Lücke), Gropius (74. Lentz)

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47