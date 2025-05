Kein Punktgewinn für SV Groß Santersleben I: Im eigenen Stadion musste das Team am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen die SG Blau-Weiß Gerwisch hinnehmen.

Marc Köthnig (SG Blau-Weiß Gerwisch) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I kassierte einmal Gelb (50.). Die Gerwischer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Steven Hahn der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 18

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

23 Minuten nach der Pause konnte Simon Otto Fritz (Gerwisch) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Gerwischer Mannschaft erzielen (68.). In Spielminute 78 handelte sich die SG Blau-Weiß Gerwisch noch eine Gelbe Karte ein. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SG Blau-Weiß Gerwisch

SV Groß Santersleben I: – Pina Fernandes, Weber (46. Eftindjioski), Adjioski (71. Dolcke), Madaus, Hahn, Alicke (46. Kleinau), Kutz, Otto (85. Trautwein), Banas, Ilijoski (65. Fateh)

SG Blau-Weiß Gerwisch: Dünnebier – Laue, Köthnig, Fritz, Kattner (69. Thormeier), Brandt, Möser, Gehrmann, Mangold (46. Matthe), Lisak, Matthe

Tore: 0:1 Marc Köthnig (29.), 1:1 Steven Hahn (52.), 1:2 Simon Otto Fritz (68.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Stefanie Wenslau, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 70