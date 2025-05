Kein Punktgewinn für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen die SV Union Heyrothsberge einstecken.

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und die SV Union Heyrothsberge haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Celina Merkelbach (Thale) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Nach 16 Minuten schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Vinzent Rasche erzielt.

44. Minute TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gleichauf mit SV Union Heyrothsberge – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Karsten Voelckel/Heyrothsberge (61.), gefolgt von Christian Kloska (SV Union Heyrothsberge) in Minute 66. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 26

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Patrick Oeding den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (77.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Reuper, Koopmann (80. Fischer), Alali Alhamad, Oeding, Simon, Rasche, Iyamu, Mahner, Schulz (60. Schmidt), Hildebrandt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Taube, Kloska, Vogel, Voelckel, Schulze, Hanke (75. Vorhölter), Vasükov (25. Wöhler), Raue, Schäfer, Gropius

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (16.), 1:1 Vinzent Rasche (44.), 1:2 Karsten Voelckel (61.), 1:3 Christian Kloska (66.), 2:3 Patrick Oeding (77.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Frank Liedicke, Mokhlisa Alhndi; Zuschauer: 54