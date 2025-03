Burg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 125 Besuchern des BBC 08 Parkstadions geboten. Die Burger setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Stefanie Wenslau (Stendal) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Burger (25., 33., 35.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Xaver Parpart (Burger BC 08) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Oliver Gase der Torschütze (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 20

Burger BC 08 liegt in Minute 75 2:0 vorn

Bereits vier Spielminuten darauf konnte David Bartel (Burg) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 – SV 1889 Altenweddingen

Burger BC 08: Micksch – Parpart, Grisgraber, Bartel (81. Lichtenberg), Baas (77. Ulrich), Zimmer, Engel (46. Teege), Gase, Saage, Schäfer (81. Riemann), Thiede (68. Kersten)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Deike, Petters (78. Schubert), Richter (78. Hanft), Nord, Schlieter (64. Thielecke), Wendland (46. Rein), Schwarz, Thielecke (57. Zywotek), Harnau, Selent

Tore: 1:0 Xaver Parpart (67.), 2:0 Oliver Gase (75.), 3:0 David Bartel (79.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Alexa Deunert, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 125