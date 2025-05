In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der SSV Samswegen am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Burger BC 08 und ging 0:6 (0:1) vom Platz.

Samswegen/MTU. Auf dem Sportplatz wurden die Fans des SSV Samswegen am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Tom Lindemann durch die Finger. Das Spiel endete 0:6 (0:1).

Oliver Gase (Burger BC 08) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Burger BC 08 musste einmal Gelb hinnehmen (49.). Der SSV Samswegen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michael Küster. Die Burger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Christopher Gerhard Schmidt der Torschütze (67.).

SSV Samswegen liegt 0:2 zurück – 67. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Adam Jan Grisgraber traf in Minute 70 und Pascal Thiede zweimal in Minute 85 und 86. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 25

In der Nachspielzeit nutzte der Burger BC 08 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Erik Teege (Burg) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 6:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – Burger BC 08

SSV Samswegen: Lindemann – Nagel, Denecke, Gamroth, Bartsch, Feyer (71. Beykirch), Zimmermann, Lehmann, Schudrowicz, Kober, Wagner

Burger BC 08: Micksch – Parpart, Thiede (89. Schulz), Schmidt (86. Kersten), Saage, Lichtenberg, Ulrich, Bartel (68. Teege), Grisgraber, Gase (86. Rusche), Engel (80. Baas)

Tore: 0:1 Oliver Gase (42.), 0:2 Christopher Gerhard Schmidt (67.), 0:3 Adam Jan Grisgraber (70.), 0:4 Pascal Thiede (85.), 0:5 Pascal Thiede (86.), 0:6 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Lucas Becker, Linus Joel Albrecht; Zuschauer: 65