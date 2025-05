In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der FC Zukunft Magdeburg am Wochenende eine bittere Pleite gegen die TSG Grün-Weiß Möser I und ging 1:9 (0:4) vom Platz.

Die 45 Zuschauer auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Zukunft Magdeburg ein ernüchterndes 1:9 (0:4) hinnehmen musste.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Linus Emilio Eurich für Möser traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (15.).

FC Zukunft Magdeburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 15. Minute

Es sah nicht gut aus für den FC Zukunft Magdeburg. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Joel Friedhoff traf für Möser in Minute 77. Spielstand 8:1 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 28

Unmittelbar darauf gelang es Küllmey, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:9 auszubauen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

FC Zukunft Magdeburg: Gummert – Weigmann, Lukakhin (61. Borchard), Schaar (72. Paryniuk), Rosa, Tolle, Kiel (46. J. Weid), Bengsch, Probst (33. Krühne-Ploetz), Srech, Mishchuk

TSG Grün-Weiß Möser I: Thiem – Eurich (46. Westhause), Thiele (46. Friedhoff), Kloska (59. Mertens), Jentzsch, Rick, Henning (59. Preßler), Küllmey, Rieche, Pilz, Rölke (46. Franke)

Tore: 0:1 Linus Emilio Eurich (8.), 0:2 Willi Küllmey (15.), 0:3 Linus Emilio Eurich (23.), 0:4 Willi Küllmey (42.), 0:5 Paul Swen Henning (54.), 0:6 Kevin Kloska (57.), 0:7 Collin Mertens (61.), 1:7 Johann Weid (68.), 1:8 Joel Friedhoff (77.), 1:9 Willi Küllmey (80.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 45