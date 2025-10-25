Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 8:4 (5:1) ging der Eilslebener SV von Trainer Fabian Dilge aus dem Kräftemessen mit der SV Union Heyrothsberge vom Platz.

Eilsleben/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 8:4 (5:1) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Die Biederitzer konterten in der 21. Spielminute. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze.

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Dann schafften es die Biederitzer, der SV Union Heyrothsberge etwas entgegenzusetzen. Alexander Vasükov traf in Minute 48. Gefährlich wurde es für die Eilslebener nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 6:2 aus. Maximilian Reber versenkte den Ball in der 51. Minute noch einmal, gefolgt von Jakobs (65.). Dann schafften es die Biederitzer, der SV Union Heyrothsberge etwas entgegenzusetzen. Philipp Marth traf in Minute 67. Pascal Hampel versenkte den Ball in Spielminute 75. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Bereits drei Spielminuten später konnte Tom Marks (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (78.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Derda (66. Matthies), Haus (75. Sacher), Pruhs (55. Badeleben), Jakobs (84. Weber), Sengewald, Reber, Willms, Bach (66. Hasse), Hampel

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marks, Schäfer, Marth, Schlüter, Kloska (85. Hrachowitz), Möser (73. Wöhler), Vasükov, Taube, Schulze (85. Thorand), Peukert

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62