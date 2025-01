Magdeburg/MTU. Gleich achtmal hat der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag gegen die Gäste aus Gerwisch eingenetzt. 8:1 (4:0) für die Magdeburger.

Cedric Mahner (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Stefan Fischer (15.) erzielt wurde.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 2:0 vorne – 15. Minute

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer René Angerer im gegnerischen Tor. Paul Niemann traf in Minute 22, Patrick Oeding in Minute 31, Felix Reuper in Minute 65, Jan Theile in Minute 68, Mahner in Minute 70 und Fischer in Minute 85. Spielstand 8:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

In der Nachspielzeit nutzte die SG Blau-Weiß Gerwisch doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Tim Schrimpf (Gerwisch) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Gerwisch erzielen (90.+2). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Blau-Weiß Gerwisch

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Oeding, Niemann, Schulz (83. Schmidt), Rauhut, Reuper (83. Dolke), Alali Alhamad (73. Wald), Mahner (81. Schneider), Iyamu (62. Klawunn), Theile, Fischer

SG Blau-Weiß Gerwisch: Lewak – Thormeier, Deckert, Fritz, Grahn (59. Brandt), Deckert, Möser, Gehrmann, Reinhardt (44. Schuller), Melle (69. Laue), Köthnig (85. Schrimpf)

Tore: 1:0 Cedric Mahner (10.), 2:0 Stefan Fischer (15.), 3:0 Paul Niemann (22.), 4:0 Patrick Oeding (31.), 5:0 Felix Reuper (65.), 6:0 Jan Theile (68.), 7:0 Cedric Mahner (70.), 8:0 Stefan Fischer (85.), 8:1 Tim Schrimpf (90.+2); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Noah Sobotta, Anne Weimer; Zuschauer: 64