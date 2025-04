Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten René Angerer und sein Team TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen die Germania Olvenstedt I – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (4:0) wider.

5:0 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in der Begegnung mit Germania Olvenstedt I deutlich souverän

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Olvenstedt mit 5:0 (4:0) deutlich überlegen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Olvenstedt bereit: Nur vier Minuten nach Anpfiff lenkte Christoph Mucke den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Magdeburgern unerwartet die Führung (4.). Die Magdeburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Owen Etinosa Iyamu der Torschütze (11.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 2:0 vorne – 11. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Felix Reuper traf in Minute 13 und Iyamu in Minute 39. Spielstand 4:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 22

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die Germania Olvenstedt I musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Reuper den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (83.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. In Spielminute 87 handelte sich die Germania Olvenstedt I noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Germania Olvenstedt I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Oeding (60. Wald), Hildebrandt, Schulz, Iyamu (83. Schneider), Reuper, Alali Alhamad (80. Alhori), Fischer, Mahner, Schmidt (60. Rohde), Rasche

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Müller, Bierwirth (46. Otto), Frank, Elling, Pahlke, Sevcov, Neumann, Mucke (46. Zabel), Elling, Meinecke

Tore: 1:0 Christoph Mucke (4.), 2:0 Owen Etinosa Iyamu (11.), 3:0 Felix Reuper (13.), 4:0 Owen Etinosa Iyamu (39.), 5:0 Felix Reuper (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Christian Kliefoth; Zuschauer: 61