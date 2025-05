Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Michael Küster und sein Team SSV Samswegen gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Die 86 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder besiegten das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 5:0 (1:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Lars Gareis (Unseburg) eine Gelbe Karte an die Börder (18.). Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Samswegen noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Lucas Feyer erzielt.

SSV Samswegen führt mit 2:0 – Minute 51

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Fabian Lehmann traf in Minute 55 und Gamroth in Minute 68. Spielstand 4:0 für den SSV Samswegen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 29

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSV Samswegen musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Heiko Rohde, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (78.). Der SSV Samswegen hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SSV Samswegen: Lindemann – Kober, Bartsch, Gamroth, Wagner, Ermisch, Jahns (60. Lemke), Lehmann, Rohde, Feyer (84. Zimmermann)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Iyamu (70. Klawunn), Koopmann (71. Schneider), Wald (64. Schmidt), Fischer, Hildebrandt, Reuper (78. Alhori), Mahner, Niemann, Schulz, Oeding

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (27.), 2:0 Lucas Feyer (51.), 3:0 Fabian Lehmann (55.), 4:0 Jan-Erik Gamroth (68.), 5:0 Heiko Rohde (78.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Finn-Luis Weckesser; Zuschauer: 86