Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (74.).

SV Union Heyrothsberge führt nach 74 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (84.). Damit war der Triumph der Biederitzer entschieden. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Gropius, Voelckel, Fritz, Taube (81. Vorhölter), Kloska (86. Thorand), Wöhler, Vasükov (70. Marth), Vogel (64. Schulze), Schlüter, Marks (86. Hrachowitz)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Alali Alhamad, Wegelin, Simon, Niemann, Koopmann (80. Aldinar), Rasche, Oeding, Klawunn, Kutz, Schulz

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43