Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 83 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen.

Biederitz/MTU. Im Spiel zwischen Heyrothsberge und Preussen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Heyrothsberge.

Ihab El Zayat traf für den MSC Preussen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Tom Raue der Torschütze (20.).

Minute 20 SV Union Heyrothsberge gleichauf mit MSC Preussen – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen musste dreimal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Raue den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (66.). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schulze (82. Hanke), Raue (68. Vogel), Taube (68. Schmidt), Gropius, Kloska (90. Thorand), Schäfer, Wöhler, Marth, Schlüter, Fritz (88. Sensenschmidt)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Haxhiu (63. Hussen Gahdo), El Zayat, Dervishaj, Kulinich, Jibril, Al Mounif (70. Gjoci), Norenko, Chebli (70. Rezai), Preuss, Jahjah (46. Kompaniiets)

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83