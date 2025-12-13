Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein Roter Stern Sudenburg gegen den TSV Niederndodeleben ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Oliver Böttcher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Niederndodelebener revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es David Abraham, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erreichen (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Böttcher, Gläser (72. Janik), Wildenhof, Abraham, Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Spilgies, Hennings, Unger (23. Henkel), Schimmelpfennig (80. Freise), Riedel

TSV Niederndodeleben: Willner – Frank, Dreiling (57. Müller), Biermanski, Ahlemann (81. Komorous), Jebsen, Mai (63. Farkas), Gottschalk, Bergmann (63. Husnik), Lüddeckens, Schott (46. Ferl)

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60