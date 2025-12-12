Für den Gastgeber BSV 79 Magdeburg endete das Spiel gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jan Theile den Ball ins Netz (22.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

Das rettende Tor für den BSV 79 Magdeburg fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philipp Glage den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV 79 Magdeburg hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Krüger, Heyse, Hartwig (67. Kokert), Ngou, Gröschner, Klinzmann, Horn (67. Ellrich), Spiering, Yakhyaev, Glage

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Klawunn, Iyamu, Hildebrandt, Fischer, Koopmann, Kutz (78. Zarek), Theile (83. Schneider), Awal, Niemann, Alali Alhamad

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45