Irxleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 92 Besuchern des Sportparks am Wildpark geboten. Die Börder setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Niegripp durch. Schiri Celina Merkelbach (Thale) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem fünf Karten verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Es waren schon 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Robin Sanne für Irxleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Sanne (Irxleben) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 2:0 verließen die Börder den Platz als Sieger. Die Börder haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – SG Blau-Weiß Niegripp

SV Irxleben: Schulze – Pollmer (88. Kanning), Ahlemann, Reich, Schwenke (88. Wierstorf), Stier (63. Nordt), Dethlefsen, Schube, Sanne (88. Conradi), Köhler, Krause

SG Blau-Weiß Niegripp: Niegengerd – Kramer, Heisinger (81. Klein), Emig (55. Schuh), Beinarovics, Eschner, Armbruster, Witzel (46. Enke), Hennig, Blum (67. Neundorf), Kliche

; Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 92