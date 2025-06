Klar unterlegen zeigte sich der BSV 79 Magdeburg in der Auseinandersetzung gegen den Burger BC 08 am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Magdeburg/MTU. Vor 58 Zuschauern hat sich das Team von Andreas Heyse mit 0:4 (0:1) gegen Burg eine Niederlage eingestehen müssen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Tim Kolzenburg am Ende der ersten Halbzeit, als Erik Teege mit einem Strafstoß für Burg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Burger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Christopher Gerhard Schmidt den Ball ins Netz.

BSV 79 Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 55. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 76: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Pascal Thiede ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Nur vier Spielminuten später konnte Schmidt (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 4:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Burger BC 08

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Nsangou, Wolde, Ellrich (73. Kasper), Gröschner, Dreiling (84. Nsien), Herbst, Glage, Klinzmann, Ngou, Kokert (67. Bansemer)

Burger BC 08: Micksch – Thiede, Engel, Teege (73. Grisgraber), Schmidt (86. Schulz), Lichtenberg (90. Kersten), Bartel (52. Koderisch), Parpart, Saage, Ulrich, Gase (90. Schäfer)

Tore: 0:1 Erik Teege (38.), 0:2 Christopher Gerhard Schmidt (55.), 0:3 Pascal Thiede (76.), 0:4 Christopher Gerhard Schmidt (80.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 58