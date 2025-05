Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 67 Fans mit 0:2 (0:0) gegen den SV 1889 Altenweddingen geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Magdeburg-Neustadt und Altenweddingen ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die Partie ging zuende und fast sah es so aus, als würden sie sich mit einem 0:0 trennen, als Jannes Krüger für Altenweddingen traf und am Ende einer ebenfalls torlosen zweiten Halbzeit (81.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hinkt 0:2 hinterher – Minute 90+2

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Iyamu, Schulz, Oeding (61. Rohde), Reuper, M. Alali Alhamad, Rasche, Mahner, Schmidt, Hildebrandt, Simon

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Sedlak, Schwarz (90. Hanft), Schlieter, Selent, Zywotek (90. Deike), Richter, Nord, Thielecke (71. Krause), Rein (71. Krüger), Harnau (78. Wendland)

Tore: 0:1 Jannes Krüger (81.), 0:2 Jannes Krüger (90.+2); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 67