Der SSV Samswegen 1884 hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Roter Stern Sudenburg mit 0:2 (0:1).

0:2 – SSV Samswegen 1884 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Roter Stern Sudenburg

Samswegen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Resch. Der Trainer von Samswegen musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Stern beobachten.

Nach nur 19 Minuten schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

SSV Samswegen 1884 liegt 0:2 zurück – Minute 52

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 kassierte zweimal Gelb.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Philipp Schimmelpfennig (Stern) den Ball über die Linie bringen (52.). Mit 2:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Roter Stern Sudenburg

SSV Samswegen 1884: Ronge – Ermisch, Nagel (75. Engler), Gamroth, Stettin (83. Jahns), Feyer, Kober, Bartsch, Wagner, Lehmann, Herbst (57. Sonnabend)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Unger (78. Böttcher), Abraham, Pakebusch, Graupner, Spilgies, Hennings, Telge (54. Kreiser), Gläser (61. Pfitzner), Schimmelpfennig

Tore: 0:1 Michel Unger (19.), 0:2 Philipp Schimmelpfennig (52.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Danilo Babajew; Zuschauer: 63