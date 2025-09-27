Der TuS Wahrburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (1:1).

TuS Wahrburg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen VfB 07 Klötze I

Stendal/MTU. Die Partie zwischen dem TuS Wahrburg und dem VfB 07 Klötze I hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Klötze auf und entschieden das Match schließlich mit 1:3 (1:1) für sich.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Kevin Assmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Stendaler konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (8.).

TuS Wahrburg Kopf an Kopf mit VfB 07 Klötze I – 1:1 in Minute 8

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Homeier, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (90.+5). Der TuS Wahrburg rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Weikert (69. Leppin), Klipp, Heyder, Assmann, Wennrich, Burghard, Radelhof, Köhn, Schnee (89. Heim), Schlegel (58. Salemski)

VfB 07 Klötze I: Reek – Gase, Mühl, Lehmann (58. Landmann), Homeier, Fuhrmann, Michel, Dannies, Lange, Banse (53. Maihack), Gose

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52