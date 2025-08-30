Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I heimste der TuS Wahrburg am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der TuS Wahrburg nach einem deutlichen Rückstand den TSV Brettin/Roßdorf I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Brettiner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Reinhold Schlegel der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

1:1 Ausgleich im Spiel TuS Wahrburg gegen TSV Brettin/Roßdorf I – Minute 49

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Michael Ekkehard Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wahrburg sicherte (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Klipp, Rieke, Salemski, Wennrich, Köhn (54. Hallmann), Leppin (46. Schulz), Weikert, Heyder, Schlegel, Radelhof

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Weinheimer (46. Papke), Lindemann, Müller, Schmahl, Dauter, Lindemann (57. Harzendorf), Feuerherdt (46. Zander), Tepper, Papke, Kniesche

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73