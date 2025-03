Der SV Medizin Uchtspringe erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 107 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Viktoria Uenglingen.

Stendal/MTU. Die 107 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer besiegten das Team aus Uenglingen mit 2:0 (1:0) souverän.

Scott Ziesmann (SV Medizin Uchtspringe) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

SV Medizin Uchtspringe führt in Minute 90+2 mit 2:0

In der 77. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Viktoria Uenglingen musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Medizin Uchtspringe hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Säger.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Marcel Brinkmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Sieg der Uchtspringer gesichert. Der SV Medizin Uchtspringe sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – SV Viktoria Uenglingen

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Rostomyan (89. Borchert), Nabizade, Kirchner, Klukas, Kölsch (74. Bierstedt), S. Ziesmann, Adam, Mohamad Ababaker, Brinkmann

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Pfeiffer, Ahrendt, Ahrendt, Jandt, Hunnius, Pieper (82. Herbst), Hesse, Liestmann, Arndt, Paulsen

Tore: 1:0 Scott Ziesmann (3.), 2:0 Marcel Brinkmann (90.+2); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Robin Groebke, Danilo Babajew; Zuschauer: 107