Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Tino Anacker und sein Team SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen die SG Letzlingen / Potzehne – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler waren den Gästen aus Letzlingen / Potzehne mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein (13.). Die Salzwedler waren aber noch lange nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Maximilian Eisert erzielt.

SV Eintracht Salzwedel 09 I führt nach 36 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Wazar Hasan den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (81.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Hentschel, Müller (30. Stolz), Wazar Hasan (84. Koch), Nowak, Wulff (59. Horn), Al Khelef, Riethmüller (77. Bertkow), Kreitz, Eisert, Burdack

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Neumann (69. Klement), Mertens, Krehl, Wiegmann, Schulze, Daries, Pape (75. Schwarz), Mertens, Bock, Girmann

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140