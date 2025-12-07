Der SV 51 Langenapel errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 52 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern auf dem Sportplatz Langenapel geboten. Die Salzwedeler waren den Gästen aus Wahrburg mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Marcel Peters für Langenapel traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel kassierte einmal Gelb (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. Das zweite Tor konnten die Salzwedeler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Peters den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der TuS Wahrburg musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Florian Roese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (90.+4). Der SV 51 Langenapel hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Afanasew (79. Neuling), Roese, Bromann (81. Kamga Kamno), Stolz, Meyer, Vierke, Schulz, Peters, Roloff, Beneke (46. Pokorny)

TuS Wahrburg: Schmidt – Wennrich, Assmann, Schnee (62. Klipp), Werle (81. Wennrich), Radelhof, Salemski (46. Schulz), Rundstedt, Burghard, Heim, Schlegel

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52