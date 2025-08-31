Fußball-Landesklasse 1: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:8 (0:3) verließ der SSV 80 Gardelegen II an diesem Wochenende das Stadion Rieselwiese Platz 2. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr siegreich nach Hause.

Hishyar Wazar Hasan traf für den SV Eintracht Salzwedel 09 I in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Salzwedler legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (25.).

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Gordon Krause im gegnerischen Tor. Luca Nowak traf gleich mehrmals – in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, 62 und 79, Philip Müller in Minute 80, Nowak in Minute 84 und Alf Müller in Minute 88. Spielstand 8:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Schon eine Spielminute später konnte Jonah Matti Osmers (Gardelegen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Gardelegen erzielen (89.). Die Gardeleger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Tegge, Houssemeddine, Wulfänger, Lemme, Osmers, Lübke (72. Reiner), Zausch, Lenz (25. Kurpiers), Kuthe, Köhler (52. Borchert)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Müller, Nowak, Wulff, Galkowski (62. Müller), Eisert (65. Grabowski), Burdack, Wazar Hasan, Stolz, Kreitz, Al Khelef

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (21.), 0:2 Maximilian Eisert (25.), 0:3 Luca Nowak (45.+2), 0:4 Luca Nowak (62.), 0:5 Luca Nowak (79.), 0:6 Philip Müller (80.), 0:7 Luca Nowak (84.), 0:8 Alf Müller (88.), 1:8 Jonah Matti Osmers (89.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 82