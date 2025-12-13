Der SG Letzlingen / Potzehne gelang es am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 63 Zuschauer waren live dabei.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 geboten. Die Gardeleger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Langenapel durch.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Jacob Engler für Letzlingen / Potzehne traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor konnten die Salzwedeler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Florian Roese den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen SG Letzlingen / Potzehne und SV 51 Langenapel – 48. Minute

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Saluck, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (64.). In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Wiegmann, O. L. Mertens (86. Klement), Engler, Schulze, D. Mertens, Pape (75. Schlamann), Grabau, A. Bock, M. Bock (50. Saluck), Krehl (65. Daries)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Pokorny (88. Scholze), Neuling, Schulz, Bromann (88. Hahn), Atah (88. Nematov), Vierke (70. Afanasew), Meyer, Roese, Roloff (70. Kamga Kamno), Peters

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63