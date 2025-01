Die SG Letzlingen / Potzehne erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 63 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal II.

Gardelegen/MTU. Die 63 Besucher auf dem Sportplatz Potzehne haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardeleger schlugen das Team aus Stendal mit 3:0 (1:0) souverän.

In Minute 14 schoss Jacob Engler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. FC Lok Stendal II kassierte einmal Gelb (29.). Die SG Letzlingen / Potzehne hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Michael Friedrichs. In der zweiten Halbzeit setzte Letzlingen / Potzehne noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Maik Krehl erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 7

2:0 Vorsprung für SG Letzlingen / Potzehne – 67. Minute

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Kay Knackmuß (Letzlingen / Potzehne) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Lamprecht, Grabau, Saluck, Engler, Krehl, Freytag (63. M. Bock), Knackmuß, Wiegmann, Schulze, A. Bock

1. FC Lok Stendal II: Radomski – Frötschner, Henning, Merso Rasho, Sall, Friedebold, Korbani, Kliche, Lange

Tore: 1:0 Jacob Engler (14.), 2:0 Maik Krehl (67.), 3:0 Kay Knackmuß (86.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Willi Wiegand; Zuschauer: 63