Gardelegen/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Medizin Uchtspringe am Freitag 4:3 (2:1) getrennt.

In Minute 11 schoss Christian Wernecke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte einmal Gelb (23.). Die Gardeleger legten in der 30. Spielminute nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze.

2:0 Vorsprung für SG Letzlingen / Potzehne – 30. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe steckte jetzt einmal Gelb ein. Spielstand 4:2 für die SG Letzlingen / Potzehne.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 19

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Manuel Stoppa (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen (86.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Medizin Uchtspringe

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – M. Bock, Schulze, Saluck, Mertens, A. Bock, Schlamann, Wernecke, Engler, Grabau (78. Tabbert), Wiegmann

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Mohamad Ababaker, Adam, Gohr, Borchert (53. Schunke), Rostomyan, Bosse, Bierstedt (85. Wiese), Stoppa, Gronau

Tore: 1:0 Christian Wernecke (11.), 2:0 Ingo Wiegmann (30.), 2:1 (45.+2), 3:1 Christian Wernecke (57.), 4:1 Janek Schulze (77.), 4:2 Michael Adam (80.), 4:3 Manuel Stoppa (86.); Schiedsrichter: Maximilian Soppa (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Port, Nils Lehmann; Zuschauer: 82