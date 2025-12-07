Der Rossauer SV hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SV Liesten 22 mit 1:3 (0:2).

Rossau/MTU. Das Match zwischen Rossau und Liesten ist mit einer klaren 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach gerade einmal 21 Minuten schoss Hannes Glameyer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Liesten noch einmal treffen: In Minute 46 wurde das zweite Tor durch Nick Danny Luckmann erzielt.

46. Minute: Rossauer SV 0:2 im Hintertreffen

Es sah nicht gut aus für Rossau. Aber dann musste der SV Liesten 22 auch mal einstecken. Torwart Tyler Fritz Kummert konnte den Ball von Tim Ole Nowack nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Schon zwei Minuten darauf konnte Filip Branimirov Mateev (Liesten) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 verließen die Salzwedeler den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Rossauer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Liesten 22

Rossauer SV: Benecke – Nowack, Ziems, Neumann (84. Schmitz), Baik, Hannemann (46. Brünicke), Elling, Noack, Rieger, Wilhelm, Wallmann

SV Liesten 22: Kummert – Paul, Luckmann, Langer, Subke, Mateev (90. Saliho), Bastian, Mateev (81. Beck), Makowka (69. Hackfurt), Glameyer, Glameyer

Tore: 0:1 Hannes Glameyer (21.), 0:2 Nick Danny Luckmann (45.+1), 1:2 Tim Ole Nowack (73.), 1:3 Filip Branimirov Mateev (75.); Zuschauer: 171