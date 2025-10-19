Fußball-Landesklasse 1: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SV 51 Langenapel vor 106 Zuschauern gegen den 1. FC Lok Stendal II mit einem souveränen 7:0 (6:0) durch.

Salzwedel/MTU. Die Salzwedeler haben am Sonntag dem Rivalen aus Stendal souveräne sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). Nach nur 19 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Jan-Hendrik Bromann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Salzwedeler legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Bromann der Torschütze (28.).

Jan-Hendrik Bromann kickt SV 51 Langenapel in 2:0-Führung – Minute 28

Der Siegeszug der Salzwedeler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sascha Göpfert im gegnerischen Tor. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Schon vier Spielminuten darauf konnte Kamga Kamno (Langenapel) den Ball erneut über die Linie bringen (48.). Mit 7:0 gingen die Salzwedeler als Sieger vom Platz. Die Salzwedeler haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Bromann (68. Atah), Kamga Kamno (74. Schwerin), Schulz, Beneke (74. Pokorny), Vierke (62. Glaetzer), Peters, Meyer, Afanasew, Roloff (62. Hahn), Stolz

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Schreiber, Korbani, Friedebold, Kovalov, Dimonenko, Handge, Bordizhenko, Handge, Merso Rasho, Mohamed

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106