Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der Rossauer SV haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 3:4 (2:0). Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Letzlingen / Potzehne eine Niederlage gegen den Rossauer SV schlucken. 3:4 (2:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Gleich nach dem Anstoß schoss Otto Leon Mertens das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Mertens (10.) erzielt wurde.

10. Minute: SG Letzlingen / Potzehne vorne dank zwei Treffern von Otto Leon Mertens – 2:0

Dann konnte Letzlingen / Potzehne einen weiteren Erfolg erzielen. Stefan Saluck traf in der 71. Spielminute per Strafstoß. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Gardeleger den Ball in der 74. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Rossauer konnten Boden gut machen. Mit einem Doppelpack von Moritz Noack schaffte der Rossauer SV den Ausgleich. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 22

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Finn Hannes Wilhelm, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Rossauer zu entscheiden (90.+3). In Spielminute 95 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Rossauer SV

SG Letzlingen / Potzehne: – Mertens (60. Klement), Krehl, Engler, Wiegmann, Grabau, M. Bock, A. Bock (50. Freytag), Saluck, Schulze, Daries

Rossauer SV: Benecke – Wilhelm, Klein, Neumann, Feger, Ziems, Schröder, Elling, Noack, Brünicke (56. Glombitza), Wallmann

Tore: 1:0 Otto Leon Mertens (6.), 2:0 Otto Leon Mertens (10.), 3:0 Stefan Saluck (71.), 3:1 Marcel Grabau (74.), 3:2 Moritz Noack (79.), 3:3 Moritz Noack (81.), 3:4 Finn Hannes Wilhelm (90.+3); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Sven Rießling, Dirk Wiesener; Zuschauer: 43