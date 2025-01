Havelberg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der FSV Havelberg 1911 und der SV Eintracht Salzwedel 09 I am Samstag 2:3 (0:0) getrennt.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Julien Wollermann (FSV Havelberg 1911) netzte dann spät in Spielminute 69 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz (77.).

77. Minute FSV Havelberg 1911 gleichauf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Niklas Gille/Salzwedel (81.), gefolgt von Marvin Koch (SV Eintracht Salzwedel 09 I) in Minute 90.+3. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 11

Schon eine Minute später konnte Wollermann (Havelberg) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+4). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 95 handelte sich der FSV Havelberg 1911 noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – SV Eintracht Salzwedel 09 I

FSV Havelberg 1911: Sell – Heidel, Seidel, Fritze (82. Biloshapka), Kurnytski (46. Oppermann), Suljanovic, Przyborowski, Schäfer, Bröker, Yefymenko (44. Wollermann), Leppin

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Koch (90. Bertkow), Galkowski (83. Georgius), Grabowski, Gose, Holtermann, Wulff, Seehausen, Gille, Ali (69. Koch), Eisert

Tore: 1:0 Julien Wollermann (69.), 1:1 Maximilian Eisert (77.), 1:2 Niklas Gille (81.), 1:3 Marvin Koch (90.+3), 2:3 Julien Wollermann (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Andreas Pak, Niclas Wedekind; Zuschauer: 78