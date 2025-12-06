Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Medizin Uchtspringe an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 87 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Stendal/MTU. Das Match zwischen Uchtspringe und Burg ist mit einer deutlichen 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Eddie Siebert (Burger BC 08 I) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz (27.).

SV Medizin Uchtspringe sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 27

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Erik Teege traf in Minute 46 und Pascal Thiede in Minute 84. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für die Uchtspringer. In Minute 87 lenkte Elias Schadow den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Burger BC 08 I

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Schadow, Klukas, Rostomyan (87. Wojahn), Gerhardt, Nabizade, Adam, Stoppa, Wolter, S. Ziesmann, Bosse

Burger BC 08 I: Klötzer – Jürgen, Schlitte (70. Kersten), Engel, Teege (60. Wegner), Grisgraber, Neumann, Gramelsberger (70. Baas), Saage (60. Wehrmann), Thiede, Siebert

Tore: 0:1 Eddie Siebert (15.), 0:2 Denis Neumann (27.), 0:3 Erik Teege (46.), 0:4 Pascal Thiede (84.), 0:5 Elias Schadow (87.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 87