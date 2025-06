Rossau/MTU. Am Samstag haben sich der Rossauer SV und der SSV 80 Gardelegen II ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:2).

Vincent Klein (Rossauer SV) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Norman Lübke den Ball ins Netz (17.).

Rossauer SV Kopf an Kopf mit SSV 80 Gardelegen II – 1:1 in Minute 17

Dabei blieb es jedoch nicht. Gardelegen erspielte sich die Führung. Jonah Matti Osmers schoss und traf in Spielminute 44 per Strafstoß. Die Rossauer blieben ihnen auf den Fersen. Dastin Ziems versenkte den Ball in der 52. Spielminute, gefolgt von Fabian Elling, Christian Schmitz und Lucas Sannemann (62., 66., 74.). In der Spielminute 42 griff der Schiri in die Tasche. Der Rossauer SV kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:2 für den Rossauer SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Lübke den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Gardelegener aber nicht mehr aufholen. Die Rossauer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SSV 80 Gardelegen II

Rossauer SV: Benecke (72. Schulz) – Noack, Wallmann, Schmitz (84. Neumann), Sannemann (75. Meyer), Elling, Klein, Schröder, Henel, Ziems, Brünicke

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Steindorf, Lenz, Wulfänger, Lübke, Lemme (61. Köhler), Hasanov, Giesecke, Bergener, Werner, Osmers

Tore: 1:0 Vincent Klein (7.), 1:1 Norman Lübke (17.), 1:2 Jonah Matti Osmers (44.), 2:2 Dastin Ziems (52.), 3:2 Fabian Elling (62.), 4:2 Christian Schmitz (66.), 5:2 Lucas Sannemann (74.), 5:3 Norman Lübke (88.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Thorben-Alexander Rößler; Zuschauer: 111