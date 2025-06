Salzwedel/MTU. Die 146 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen die Gäste aus Stendal mit 4:1 (1:1) souverän.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Jasin Barrie (20.) erzielt wurde.

Minute 20 SV Eintracht Salzwedel 09 I auf Augenhöhe mit 1. FC Lok Stendal II – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte zweimal Gelb. Luca Nowak traf für Salzwedel in Minute 65 und Lukas Biermann in Minute 73. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 26

In der allerletzten Minute konnte Gian Grabowski (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:1 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1. FC Lok Stendal II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Kreitz, Nowak, Seehausen (78. Wazar Hasan), Galkowski (46. Wulff), Licht, Al Khelef, Eisert (46. Holtermann), Stolz (65. Müller), Grabowski, Biermann

1. FC Lok Stendal II: Günther – Friedebold, Kliche, Barrie, Mohamed, Schulze, Frötschner, Klautzsch (69. Lange), Schreiber (87. Sambou), Handge (58. Wolff), Elsner

Tore: 1:0 Luca Nowak (10.), 1:1 Jasin Barrie (20.), 2:1 Luca Nowak (65.), 3:1 Lukas Biermann (73.), 4:1 Gian Grabowski (90.); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Steffen Look, David Siegel; Zuschauer: 146