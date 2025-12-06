Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Erik Marco Lehmann und sein Team VfB 07 Klötze I gegen den SSV 80 Gardelegen II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Klötze/MTU. Die 45 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer schlugen die Gäste aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Philipp Homeier für Klötze traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen II musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Das zweite Tor konnten die Klötzer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Homeier den Ball ins Netz.

Philipp Homeier kickt VfB 07 Klötze I in 2:0-Führung – 56. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I kassierte jetzt einmal Gelb. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Siegeszug der Klötzer brach nicht ab. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Erik Marco Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (75.).

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Wißwedel, P. Homeier, Mühl, Lange, Lehmann (86. Maihack), P. Homeier, Dannies, Hetfleisch (75. Banse), Fuhrmann, Gase

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Roitsch, Kurpiers, Peters, Lübke, Wannagat, Wulfänger, Teßmer, Lenz, Reiner, Bergener

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45