Die Preussen Schönhausen unter Leitung von Trainer Steffen Braunschweig feierten ein deutliches Ergebnis über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Schönhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern auf dem Sportplatz Schönhausen - Platz 1 geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die erste Hälfte des Spiels verlief ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit schoss Julien Rosenhagen das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Janis Kämpfer den Ball ins Netz.

Preussen Schönhausen liegt in Minute 68 2:0 vorn

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Minute 82: Preussen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Deniz Tomru ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Schönhausen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Marven Jürgens den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (86.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Preussen Schönhausen – SSV 80 Gardelegen II

Preussen Schönhausen: Lindner – Braunschweig, Kämpfer (79. Gröhling), T. Müller, Jürgens, Lemme (75. Ludwig), Bleis (46. M. Müller), Rosenhagen (57. Tomru), Lüthgarth (57. Ehricke), Huth, Stolze

SSV 80 Gardelegen II: Lübke – Hartmann, Wulfänger, Brunke, Bergener, Köhler (79. Schmidt), Steindorf, Osmers, Reiner, Lübke, Werner

Tore: 1:0 Julien Rosenhagen (45.+2), 2:0 Janis Kämpfer (68.), 3:0 Deniz Tomru (82.), 4:0 Marven Jürgens (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 120