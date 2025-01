Für den Gastgeber Kreveser SV endete das Spiel gegen den SV Liesten am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Nach lediglich 19 Minuten schoss Henning Glameyer das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Rudolph Paul Rosenkranz (32.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Glameyer/Liesten (59.), gefolgt von Robert Engelfried (Kreveser SV) in Minute 61 und Sebastian Grzegorz Kordus (SV Liesten) in Minute 89. Spielstand 3:2 für den SV Liesten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Norik Egermann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Kreveser Team errang (90.+1). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten noch eine Gelbe Karte ein. Die Kreveser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SV Liesten

Kreveser SV: Bergmann – Wolligandt, Zimmermann, Kiebach (71. Egermann), R. P. Rosenkranz, C. Rosenkranz, Döring, Thomsen, Engelfried, N. Pieper, L. Pieper (84. Genzke)

SV Liesten: Jensch – Mateev, Mateev, Makowka (79. Gehrke), Tietz, Glameyer, Zurleit, Beck, Bastian, Kordus, Hackfurt

Tore: 0:1 Henning Glameyer (19.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (32.), 1:2 Henning Glameyer (59.), 2:2 Robert Engelfried (61.), 2:3 Sebastian Grzegorz Kordus (89.), 3:3 Norik Egermann (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Daniel Fischer; Zuschauer: 84