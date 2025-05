Den Preussen Schönhausen glückte es am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV Viktoria Uenglingen mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 175 Zuschauer waren live dabei.

Die 175 Besucher auf dem Sportplatz Schönhausen - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Uenglingen mit 3:1 (2:1) souverän.

Marven Jürgens (Preussen Schönhausen) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Damian Ahrendt der Torschütze (21.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Viktoria Uenglingen steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Preussens Jürgens konnte seinem Team in Minute 41 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Schönhausen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 24

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Jürgens (Preussen) den Ball erneut über die Linie bringen (51.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelten sich die Preussen Schönhausen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Preussen Schönhausen – SV Viktoria Uenglingen

Preussen Schönhausen: Lindner – Lemme (68. Bleis), Ehricke (55. Höhnke), Lecher, Braunschweig, Stolze, Künnemann (68. Rosenhagen), Bröker (50. Tomru), Müller, Jürgens, Huth (76. Zepernick)

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Pieper (46. Kreisel), Liestmann, Ahrendt, Hesse, Hunnius, Ahrendt, Jandt, Hunnius (80. Lubert), Arndt, Paulsen

Tore: 1:0 Marven Jürgens (11.), 1:1 Damian Ahrendt (21.), 2:1 Marven Jürgens (41.), 3:1 Marven Jürgens (51.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Karsten Fettback, Gino Loock; Zuschauer: 175